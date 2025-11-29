Brunson guía a los Knicks a cuartos de la Copa NBA y elimina al campeón Bucks

Los Angeles, Estados Unidos | Los New York Knicks, impulsados por 37 puntos de Jalen Brunson, aseguraron el viernes su boleto a los cuartos de final de la Copa NBA al vencer 118-109 a Milwaukee, un resultado que dejó fuera de competencia a los Bucks, campeones defensores del torneo.

“Deben hablar sobre Jalen como MVP”, dijo el entrenador, Mike Brown. “Es temprano, pero siempre toma las decisiones correctas, no hablo mucho porque eso es lo que esperamos de él, es su capacidad”.

La estrella de los Bucks, Giannis Antetokounmpo regresó tras cuatro partidos de ausencia por lesión y firmó 30 puntos, 15 rebotes y ocho asistencias en 28 minutos, pero Milwaukee encadenó su séptima derrota consecutiva.

Los Bucks llegaron a ponerse a dos puntos después de una volcada de Antetokounmpo a 5:19 del final, aunque los Knicks ampliaron la diferencia gracias, en gran medida, a Brunson, que anotó nueve de diez tiros libres, incluidos cuatro en el último cuarto.

Nueva York terminó como líder de su grupo y su triunfo en el Madison Square Garden permitió también la clasificación del Miami Heat, que tuvo la jornada libre, como comodín del Este para los cuartos de final del 9 y 10 de diciembre.

Seis boletos para la fase eliminatoria estaban en juego en los 11 partidos que cerraron la fase de grupos del torneo, cuyos encuentros, excepto la final, cuentan también para la temporada regular.

El Orlando Magic aseguró su lugar con un trabajado triunfo 112-109 sobre los Detroit Pistons en su visita a Michigan.

Tras ver cortada su racha de 13 victorias en Boston, los Pistons reaccionaron desde una desventaja de diez puntos en el último cuarto y llegaron a tomar la ventaja por mínima diferencia en dos ocasiones, pero el Magic resolvió en los minutos finales.

- Thunders clasificados para la copa -

Desmond Bane lideró con 37 puntos y ocho rebotes, Franz Wagner aportó 21 unidades y Anthony Black sumó 16 desde la banca para Orlando, que resistió el triple-doble de 39 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias de Cade Cunningham.

“Estamos en un proceso, solamente queremos mejorar", dijo Bane. “La última vez que jugamos aquí no nos fue bien y hoy tenía la mentalidad de ser agresivo desde el inicio”.

El Magic capturó tres rebotes ofensivos en el último minuto y Jalen Suggs convirtió dos tiros libres a 6,3 segundos del cierre para sentenciar la victoria y asegurar la clasificación con un impecable 4-0 en la fase de grupos.

Por su parte, el Oklahoma City Thunder se impuso 123-119 sobre los Phoenix Suns y superó la fase de grupos de la Copa NBA con un récord de cuatro triunfos, sin derrotas.

Los huéspedes del Paycom Center (Oklahoma City) tuvieron en el canadiense Shai Gilgeous-Alexander su principal figura con 37 puntos y ocho asistencias.

"Fue un partido muy loco", comentó Gilgeous-Alexander. "Como equipo hemos logrado hacer las pequeñas cosas bien".

"Simplemente trato de trabajar con los retos que presenta la defensa rival, hemos tenido un gran esfuerzo defensivo esta noche", añadió.

El Thunder busca convertirse en el primer equipo en jugar finales consecutivas de la Copa NBA luego de caer ante los Milwaukee Bucks en la temporada 2024.

OKC enfrentará nuevamente a Phoenix en una semifinal, mientras que los San Antonio Spurs del francés Víctor Wembanyama harán lo propio ante los Lakers de LeBron James y Luka Doncic.