Así lucen las canchas de baloncesto en La Sabana tras su remodelación

Desde este sábado, todos los amantes del baloncesto podrán disfrutar de unas canchas completamente remodeladas.

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) habilitó las canchas que tuvieron mejoras en la superficie de juego, corrección de imperfecciones y su debida pintura y demarcación de las áreas, así como nuevos aros.

Dos de las canchas de baloncesto fueron remodeladas gracias a una donación del Banco Davivienda, que aportó alrededor de ₡26 millones como parte de una alianza público-privada orientada a fortalecer el deporte, la convivencia y el bienestar de la población.



Por su parte, el Icoder invirtió más de ₡153 millones en la mejora de una tercera cancha de baloncesto, así como en las superficies destinadas al voleibol, el balonmano y el patinódromo, este último aún pendiente de algunos detalles finales de pintura y demarcación.





“Esto es un trabajo o una intervención grupal que se está haciendo en varias páginas del país, así que específicamente el valor de cada una, es difícil, pero son más 130 millones en trabajos en conjunto que se han hecho en el Parque de la Paz, en el Parque de Turrialba y Laguna de Tres Ríos”, indicó Donald Rojas, director del Icoder.

Las canchas de baloncesto estuvieron cerradas desde enero de este 2026.

Se esperan mejoras en otros espacios deportivos y recreativos en La Sabana que aún están en reparación y, además, se invertirán los próximos ₡185 millones en los techos del Gimnasio Nacional y los anexos, obras que también se ejecutan actualmente.

Colaboró el periodista: Daniel Jiménez.



