Adelante 3.0 apuesta a extender la carrera basquetbolística de las jugadoras

Con la intención de mantener a las jugadoras de baloncesto en la duela más allá del colegio, la Federación Costarricense de Baloncesto (FECOBA) impulsa el programa Adelante 3.0.

En Costa Rica, muchas jugadoras dejan la competencia al cumplir 18 años, ya que no se cuenta con una estructura sólida que permita el paso del baloncesto estudiantil al alto rendimiento.

La iniciativa pretende cerrar esa brecha mediante una liga de desarrollo U24, dirigida a jugadoras entre los 18 y 24 años. El objetivo es crear un puente hacia la Primera División y las selecciones nacionales.

El modelo costarricense fue seleccionado por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) como uno de los dos mejores de América por su enfoque en reducir la brecha de género. La propuesta será presentada ante un panel internacional durante la Copa del Mundo de Baloncesto Femenino en Berlín, Alemania.

El programa también busca fortalecer el área técnica del baloncesto. En tres meses se certificaron 21 nuevas juezas de mesa y la meta es capacitar a más de 40 mujeres en arbitraje y liderazgo deportivo durante este año.

Adelante 3.0 incluye talleres de liderazgo, capacitación en arbitraje, festivales de minibasket 3x3 para niñas de 8 a 12 años y la creación de la liga de desarrollo.