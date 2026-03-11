Adebayo anota 83 puntos, segunda mayor marca histórica en la NBA, en triunfo del Heat

Miami, Estados Unidos | El pívot Bam Adebayo firmó una actuación récord al anotar 83 puntos, el segundo registro más alto en la historia de la NBA, en la victoria del Miami Heat por 150-129 sobre los Washington Wizards este martes.

La extraordinaria noche de Adebayo superó los 81 puntos que Kobe Bryant consiguió con Los Angeles Lakers frente a Toronto Raptors en 2006, y solo queda por detrás de los 100 puntos que el legendario Wilt Chamberlain anotó ante los New York Knicks en 1962.

"Estar al lado de Wilt y Kobe significa mucho", dijo Adebayo. "Le doy gracias a Dios, a mi familia, mi madre, porque ellos me ayudan a seguir adelante, este es un momento para ellos".

"Cuando tenía 43 puntos sabía que sería una noche especial, la pelota me seguía buscando, fui a la línea de tiros libres constantemente, era algo especial", relató.

El centro estadounidense lanzó para un 47% (20/43) desde la cancha, anotó siete de sus 22 intentos desde la línea de tres y visitó en 43 ocasiones la línea de tiros libres anotando en 36 oportunidades.

Solamente en la primera mitad, Adebayo anotó 43 puntos en los que rompió el récord personal de puntos, además de establecer récords de franquicia en puntos en un cuarto y puntos en la primera mitad.

El italiano Simone Fontecchio fue el segundo mejor anotador para Miami con 18 puntos mientras que el mexicano Jaime Jaquez Jr. sumó cinco desde la banca en 28 minutos.

El Heat (37/29) suma su sexta victoria consecutiva, ganando ocho de los últimos diez partidos en la sexta posición de la Conferencia Este.