10 jugadores internacionales serán seleccionados en el Draft de la Liga Superior de Baloncesto

Este viernes, la Liga Superior de Baloncesto (LSB) llevará a cabo el Draft de jugadores internacionales, donde seis equipos seleccionarán nuevas piezas para sus quintetos, de cara a la temporada 2026.

En total, 19 jugadores estarán disponibles, ya que completaron el proceso que inició con una convocatoria.

En la primera etapa, 80 basquetbolistas enviaron sus atestados para ser evaluados por el comité técnico de la LSB. De ahí salió un grupo de 30 deportistas, quienes participaron en un campamento de evaluación en Houston, Estados Unidos, el pasado 7 de marzo.

El grupo de jugadores elegibles salió de estos entrenamientos y pruebas.

El Draft tendrá tres rondas y el orden de escogencia, que fue determinado por el ranking de la planilla con la intención de nivelar la competencia, es el siguiente:

En la segunda y tercera ronda solo seleccionarán:

Los jugadores internacionales que participarán en esta etapa final del proceso son: Jacksen Greco, Ryan Blondo, Eric Jackson, Damarco Gregory y Jordan Jones.

También son elegibles Malcolm Morgan, Donte Scott, Amenofis Mitchell, Jalen Wilmington, Chase Lane, Tylar Haynes, Jordan Stephens, Geraldo Lane, Tyrone Nesby, Dakota Sampson, Evan Burton, Ksuan Casey e Ian Donaldson.

El Draft de la Liga Superior de Baloncesto se llevará a cabo este viernes al mediodía en Mercadito La California, en San José.