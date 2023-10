¿Se fueron de fiesta algunos jugadores de San Carlos? Esto respondió Luis Marín

"Lo que se rumora en diferentes medios del porqué no jugué hoy es falso. Quiero aclararlo porque están dañando mi imagen y también quieren hacer problemas en el grupo donde no los hay", publicó Leiva.

Por su parte, Roman escribió: "En diferentes medios están diciendo cosas que no son y no voy a dejar que me falten el respeto y que duden de mi profesionalismo. Los errores míos los asumo cuando los cometo y nunca los he escondido, así que mínimo si van a decir algo tómense el tiempo de saber bien las coas, no decir por hacer pol´mica nada más y pagarlas uno como persona".