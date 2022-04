Sandro Alfaro revela que fue despedido por pérdida de puntos ante Alajuelense

Sandro Alfaro, quien hasta el pasado miércoles se encargó de las divisiones menores de San Carlos, conversó en exclusiva con Teletica.com y reveló que su separación de la institución se dio porque el club perdió los puntos en la mesa contra Alajuelense.

Alfaro fue enfático en que no es un hombre de polémicas y que ama al club norteño. Al mismo tiempo reconoció que el motivo de su despido fue la alineación indebida del equipo en el juego que los Toros del Norte igualaron 1-1 frente a los manudos.

Los norteños perdieron ese punto en los escritorios, pues Víctor Abelenda, asistente técnico, había sido sancionado en un partido de liga menor y estuvo en el banquillo junto a Douglas Sequeira. Es decir, no cumplió su castigo y participó en el partido de la Primera División, cuando no podía hacerlo.

"Lo de este día fue sorpresa porque yo creo que el trabajo mío era bueno. Fue por la pérdida de puntos, pero yo estoy tranquilo porque yo sé que no cometí el error, tal vez una parte, pero hubo mucha más gente involucrada", expresó Alfaro.



Además, indicó que conversó con Gustavo Pérez, gerente deportivo del equipo, y que esa fue la razón que le externaron.

​"El gerente, Gustavo Pérez, me dijo que esa fue la razón. Yo sí quiero ser claro en que no quiero hacer polémica porque sé que voy a regresar. Yo estoy tranquilo porque el error se cometió, pero no solo fue mío, hubo más gente involucrada", añadió.

En su criterio, el cariño y el aprecio que le tiene al club son más grandes que enfrascarse en un error.

"Yo vivo aquí a los 300 metros del estadio y amo a San Carlos. A la liga menor le he dado mucho, hay jugadores en Primera que pasaron por mis manos y en el campeonato de Primera, yo estuve involucrado con Luis Marín y Harold Wallace. Yo esto no lo cambio ni por hacer polémica ni por este error que se cometió", insistió Alfaro.

¿Qué sucedio?

Alfaro aclaró que este fue su primer cargo como administrativo de un equipo y el haberse ausentado de la oficina jueves y viernes para hacer un trabajo de campo impidió revisar su correo electrónico, ya que la cuenta institucional no la tenía ligada a su celular.

"Como administrativo nunca había trabajado y era nuevo para mí. Como es posible que yo me fui desde el jueves de la oficina y no me activaron el correo en mi teléfono y que solo mi correo existiera como autorizado, cuando habían más personas en liga menor. Estaba el del club, que tiene que leer la secretaria, así como el de otras personas como la parte deportiva y por qué solo a mí, eso es lo que a mí me duele", enfatizó.

Y agregó: "El no hacer oficina ni jueves ni viernes me impidió revisarlo porque yo estaba en la parte meramente deportiva. Cuando yo llego el lunes, me doy cuenta de lo sucedido, pero no me activaron los correos, eso me duele".

Por su parte, el equipo informó en un comunicado de prensa que la separación de Alfaro obedeció a una "reestructuración".



"Como parte de esta reestructuración, el señor Juan Pablo Guzmán pasará a ser el nuevo coordinador de Divisiones Menores, puesto ejercido por Sandro Alfaro hasta el martes 19 de abril del año en curso. El conocimiento de Pablo acerca de la visión y metodología del club tendrán un excelente impacto en el desarrollo de los equipos de ligas menores, las filiales y las escuelas de fútbol", comunicaron Los Toros del Norte.