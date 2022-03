San Carlos reconoce error al no revisar correo que notificaba sanción a Víctor Abelenda

Tras la pérdida de puntos de San Carlos contra la Liga Deportiva Alajuelense, el cuadro norteño reconoce el error cometido al no revisar los correos donde se notificaba una sanción en contra del asistente técnico, Víctor Abelenda.

Además de ser auxiliar del primer equipo, Abelenda es el encargado de dirigir al cuadro de Liga Menor. En un encuentro, precisamente contra Alajuelense, Abelenda fue expulsado por patear una silla al final del compromiso.

Aunque al club llegó una notificación de sanción, los norteños consultaron a Unafut si esa sanción era correcta, ya que solo habían visto una tarjeta amarilla y no la roja.

“Yo le digo al encargado de Liga Menor que es Sandro Alfaro que consulte. Nos ratifican que el acta del árbitro venía con el informe de que Víctor Abelenda había pateado la silla. A raíz de eso se hace una contra apelación y yo le digo a Sandro que por favor se cerciore de que las cosas son así”, relató Gustavo Pérez, gerente deportivo del equipo, a Pasión Deportiva.

“Sandro se confía un poco en la comunicación con el encargado de Liga Menor de Unafut, donde este le dice que había una amonestación y no expulsión y dejó el comunicado hasta ahí. Sandro me comunica eso, entonces decimos, ‘no hay expulsión, no hay sanción’. Sandro no revisa el correo electrónico más y lamentablemente es donde Unafut manda la copia solo a Alfaro”, continuó Pérez.