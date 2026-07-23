San Carlos no podrá jugar en la primera fecha del Apertura 2026

El partido entre San Carlos y Escorpiones correspondiente a la primera fecha del Apertura 2026 no se podrá disputar.

Los Toros del Norte no pudieron cancelar ni llegar a un acuerdo con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por la deuda que mantienen con la institución.

El Comité de Licencias informó que los sancarleños continúan con la licencia suspendida antes del arranque del campeonato.

Esto significa que Escorpiones obtendrá los tres puntos sin poder debutar en la Primera División.

“De esta forma, y según el artículo 89, inciso 26, del Reglamento de Competición, se aplicará la sanción que corresponde a un marcador de 0-3 y, por ende, la adjudicación de los puntos en favor de Escorpiones de Belén FC”, indicó la UNAFUT.

“Con el objetivo de velar por el desarrollo adecuado de la competencia y por respeto a los clubes en su preparación deportiva, así como en la logística del día de partido, UNAFUT determinó resolver esta situación previo al inicio de la jornada”, concluyó la organización.