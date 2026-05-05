San Carlos anuncia dos salidas

La Asociación Deportiva San Carlos hizo este martes el anuncio de dos salidas en su plantel

Se trata de Reggy Rivera y Cristopher Solano.

Rivera disputó 13 encuentros con los Toros del Norte, sumando 961 minutos, un gol y una asistencia, mientras que Solano solo estuvo 21 minutos en cancha, en su único partido del Clausura.

“Agradecemos a ambos por su entrega y profesionalismo defendiendo los colores de Los Toros, les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos retos”, detallaron los sancarleños.