Asociación Deportiva San Carlos
San Carlos anuncia dos salidas
Los Toros del Norte terminaron en la casilla siete del Clausura
La Asociación Deportiva San Carlos hizo este martes el anuncio de dos salidas en su plantel
Se trata de Reggy Rivera y Cristopher Solano.
Rivera disputó 13 encuentros con los Toros del Norte, sumando 961 minutos, un gol y una asistencia, mientras que Solano solo estuvo 21 minutos en cancha, en su único partido del Clausura.
“Agradecemos a ambos por su entrega y profesionalismo defendiendo los colores de Los Toros, les deseamos el mayor de los éxitos en sus próximos retos”, detallaron los sancarleños.