Medford-Giacone: el choque de estrategas en el juego entre Saprissa y Herediano

El partido entre el primer lugar y el segundo del Clausura también será un pulso entre dos técnicos de renombre: Hernán Medford, de Saprissa, y José Giacone, de Herediano.

Mientras los florenses son líderes con 22 unidades, los morados tienen 18, por lo que el cotejo tiene implicaciones en lo más alto de la tabla.

Lo que pintaba como un cara a cara por el liderato se convirtió en una oportunidad para que Herediano se despegue y en una obligación para los tibaseños si quieren seguirle el ritmo a su rival.

“No puedo llorar por lo que no se puede conseguir, hay que buscar acercarnos al líder”, señaló “El Pelícano” sobre el encuentro.

Por su parte, el técnico de Herediano tiene claro que hay cosas más importantes en juego que el duelo entre entrenadores.

“Para mí lo importante es mi equipo. Es presentar lo mejor que pueda el día domingo y tratar de obtener un resultado. Acá no es Medford contra Giacone ni Giacone contra Medford. Yo le tengo un gran respeto a él”, señaló Giacone.

Mientras que Herediano llega tras sumar una victoria en Guadalupe, Saprissa cayó en casa ante Sporting para cerrar la fecha 10, primera derrota del equipo tras la llegada de Medford al banquillo.

“Uno quería otra cosa, yo quería que peleáramos el liderato este domingo. El domingo hay que reivindicarnos de lo que pasó hoy”, explicó Medford.

A su vez, con esta idea cerró Giacone: “Lo que me interesa es que mi equipo presente el mayor potencial posible para obtener un buen resultado”.