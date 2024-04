McDonald: "No voy a apoyar más campañas de racismo de Unafut"

"Por dicha las televisoras tienen el sonido ambiente, por ahí se puede escuchar, pero por qué voy a salir yo denunciando y haciendo algo. Pueden decir lo que les dé la gana, a mí me tiene sin cuidado. Para qué voy yo a salir haciendo problemas, qué gano. En ese momento íbamos perdiendo el juego", indicó.



Y agregó: "Ojalá nunca en la vida le toque ni a él, ni a un hijo, ni a un familiar cercano vivir una cosa como estas de bullying, de algo raro para que no tengan que vivir lo que yo viví hoy. Yo no voy a apoyar más campañas de racismo de Unafut, no importa si tengo que pagar la multa yo, eso es lo que voy a hacer. No me defendieron. No tengo por qué salir yo a eso. No les creo, hoy me defraudaron totalmente con el accionar y del actúa de ellos, próximas campañas de ellos no. No me voy a poner la camiseta, no lo voy a hacer".