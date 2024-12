Luis Marín: “Somos el mejor equipo de visita”

Luego de empatar en casa ante Saprissa, San Carlos deberá buscar su clasificación a la final jugando en Tibás.

Esto no parece preocuparle a Luis Marín, técnico de los Toros del Norte.

“La serie está viva, está abierta, y nosotros somos el mejor equipo del de visita”, aseguró el timonel.

Marín dejó en claro este punto ante sus pupilos, luego del partido de este viernes por la noche.

“Ya se lo dije a los muchachos, si alguno no cree o no confía que podemos ir allá a ganar y pasar la serie, entonces mejor no vayamos”, sentenció.

Para el estratega es necesario que el grupo crea, que es posible sacar el resultado necesario: “tenemos que pensar que somos capaces y que podemos hacerlo”.

Sobre lo sucedido en la ida, Marín aseguró que su equipo fue mejor y que los goles tibaseños se dieron tras jugadas muy puntuales.