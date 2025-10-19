Liderato en juego: Alajuelense recibe al Saprissa

El clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa se disputará este domingo, en el partido estelar de la jornada 13 del Apertura 2025. A continuación, repasamos los principales detalles del encuentro.

¿Qué se disputa?

El liderato del torneo está en juego.

Saprissa llega como líder con 23 puntos, mientras que La Liga suma 21 unidades.

Hora y estadio

Alejandro Morera Soto, 6 p. m.

¿Cómo llegan los equipos?

Ambos clubes vienen de ganar como visitantes y con auténticos golazos.

Saprissa venció a San Carlos con una brillante anotación de Mariano Torres .

venció a con una brillante anotación de . Alajuelense superó a Herediano con doblete de Ronaldo Cisneros, quien fue figura en el Carlos Alvarado.

Rachas activas

Alajuelense no derrota al Saprissa en tres clásicos consecutivos desde el Apertura 2020 (2-3 en Tibás) y Clausura 2021 (3-1 en el Morera Soto y 0-5 en el Ricardo Saprissa) con Andrés Carevic como técnico.

no derrota al en desde el (2-3 en Tibás) y (3-1 en el Morera Soto y 0-5 en el Ricardo Saprissa) con como técnico. Desde el Invierno 2012, Saprissa no vence a Alajuelense en un clásico disputado en el Alejandro Morera Soto con Óscar Ramírez al mando rojinegro. En esa ocasión, bajo la dirección del uruguayo Daniel Casas, los morados ganaron 3-2 con doblete de Alexander Robinson y un gol de Jorge Alejandro Castro, mientras que Pablo Gabas y Cristian Oviedo descontaron para la Liga.

Datos: Unafut

Uniformes

Alajuelense: Camiseta rojinegra a rayas verticales, pantaloneta blanca y medias rojinegras. Portero: camiseta, pantaloneta y medias celestes.

Camiseta rojinegra a rayas verticales, pantaloneta blanca y medias rojinegras. Portero: camiseta, pantaloneta y medias celestes. Saprissa: Camiseta, pantaloneta y medi as color crema. Portero: camiseta, pantaloneta y medias naranjas.



