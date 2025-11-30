Herediano no se despide de la posibilidad de clasificar a semifinales

Por el momento, el Herediano sigue con posibilidades de defender su bicampeonato y pensar en un tricampeonato. Los de Jafet Soto cumplieron con su parte este sábado: derrotaron a San Carlos 3-1.

Ahora solo les queda esperar que el Saprissa le gane a Liberia, para poder definir el último cupo a semifinales en la fecha 18.

Los florenses, en casa, no fueron brillantes, pero sí efectivos.

Con goles de Kenneth Vargas, Marcel Hernández y Luis Ronaldo Araya, lograron doblegar a los Toros del Norte.

<span id="selectionBoundary_1764475122947_12257440509082684" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



La visita llegó con ganas de complicar y abrió el marcador al minuto 3 con tanto de Rachid Chirino, pero el paso de los minutos desnudó a un equipo que está en el sótano por su poco poder ofensivo, por sus problemas en defensa y por su falta de peso en la medular.

El Herediano sigue viendo el abismo muy de cerca, pero por unas horas más se puede aferrar al sueño de clasificar.

En la fecha 18, Herediano visita a Pérez Zeledón y San Carlos recibe a Alajuelense.