Herediano derrota a San Carlos y Guadalupe respira

Guadalupe celebró la victoria de Herediano sobre San Carlos. Los tres puntos florenses le permiten a los guadalupanos mantenerse una fecha más en Primera División.

Los Toros del Norte solo necesitaban empatar para olvidarse de manera definitiva del descenso, pero sus aspiraciones se esfumaron al minuto 85.

Era un partido discreto para los florenses. En defensa se veían endebles, en la media no generaban y en ataque estaban desaparecidos.

Bajo ese panorama, apareció Marcel Hernández al minuto 85. El goleador se inventó un tanto que vale tres puntos y le da tranquilidad a Herediano en la cima.

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Durante 85 minutos, Guadalupe perdía la categoría y San Carlos hacía lo suficiente para asegurar su lugar en la división de honor, pero la genialidad de Hernández le puso fin a ese escenario.

En la siguiente fecha, Herediano buscará seguir sumando y viendo hacia abajo. San Carlos intentará asegurar la salvación, mientras que Guadalupe deberá ganar y esperar otro resultado favorable.