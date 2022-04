Douglas Sequeira: "Yo tengo credibilidad con el grupo"

El técnico de San Carlos, Douglas Sequeira, aseguró que el grupo está completamente comprenetrado con su idea de ver el fútbol y por eso son los buenos resultados que ha protagonizado en las últimas fechas.

"Lo más difícil de este puesto que yo tengo es tener credibilidad con el grupo y yo tengo credibilidad con el grupo. Al vestuario le gusta como entrenamos. Yo trato que esa chispa no se caiga, esa es mi metolodogía. Ellos tienen que entender quiénes tienen que atacar espacios, pero vamos bien. Aquí hay talento", comentó Sequeira tras la goleada 4-1 al Saprissa.

El estratega aseguró que analizó muy bien al cuadro morado y sabía que podía hacerle daño por el sector izquierdo, que defiende Wálter Cortes.

"Nos fue bastante bien, yo no soy de esos entrenadores que si me quitan el balón, me desespero, yo trato de ser ordenado. Estoy contento por los jugadores porque ganamos bien. Es mérito del grupo. Sabíamos que por el lado derecho podíamos hacerle mucho daño", añadió.

Lea también Asociación Deportiva San Carlos ¿El mal de Saprissa era solo el técnico? Morados cayeron goleados 4-1 ante San Carlos y mostraron que las deficiencias van más allá que solo un entrenador.

​Además, Douglas aseguró que su estilo no se centra en lo "emotivo" o lo "emocional" sino en estrategia y en intensidad.

"No podemos ser emocionales y soy muy críticos con San Carlos, si perdemos el ser intensos, perdemos el sello. Yo estoy contento de estar en esta gran insitución y quiero porner a San Carlos dentro de los cuatro", concluyó.

​Lea también