Douglas Sequeira pide a árbitros no juzgar a McDonald por "pasado polémico"

Por Adrián García | 1 de agosto de 2022, 7:52 AM

Tras empatar contra el campeón nacional, el técnico de San Carlos, Douglas Sequeira, en conferencia de prensa, hizo un llamado a los árbitros, ya que considera que a Jonathan McDonald lo miden distinto en algunas jugadas.

Según el técnico, al delantero sancarleño los referís, los juzgan por su pasado “polémico”.

“Me gustaría que a Jonathan McDonald no lo vean por el pasado que él tuvo, sino que lo vean como jugador de la Asociación Deportiva San Carlos. Tuvo un pasado que fue polémico en situaciones de arbitraje, ya eso pasó. Él es jugador de San Carlos”, manifestó Sequeira.

“Queremos que él dispute, pero, a veces, lo mínimo que hace no se lo pitan o se lo pitan. Eso es un tema que me gustaría que fuera un análisis más abierto y futbolístico y no sea nada personal”, añadió el timonel norteño.

Sobre el empate contra el Cartaginés, Sequeira afirmó que están convirtiendo el estadio Carlos Ugalde Álvarez en una fortaleza, debido a que suman 13 encuentros sin conocer la derrota en su casa.