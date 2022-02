Douglas Sequeira: "Aspiramos a clasificar y no podemos dejar ir estos puntos"

El técnico de San Carlos, Douglas Sequeira, dijo estar dolido tras no poder dejarse los tres puntos esta noche ante Jicaral (1-1) en el estadio Carlos Ugalde.

En criterio de Sequeira, su equipo hizo méritos para obtener la victoria, aunque es claro en que si quiere llegar a avanzar de fase debe dejar de perder puntos en casa.

"Duele y se lo dije al grupo. Trabajamos para sumar una victoria. Analizamos bien a Jicaral y me queda ese sin sabor, yo le pido al grupo tener ese orden. Buscamos la victoria, pero al final no se dio. Duele y ahora lo que queda es trabajar fuerte para ganar el próximo partido. Aspiramos a clasificar y no podemos dejar ir estos puntos", comentó Douglas.