¿Atrasos salariales en San Carlos? Esto dice el club

La Asociación Deportiva San Carlos alista su debut en el Torneo de Apertura 2026; sin embargo, afronta una situación: hay jugadores a los que se les adeuda mes y medio de contrato.

A algunos futbolistas no se les ha cancelado una parte de mayo y todo el mes de junio, pese a que están en pretemporada.

Teletica.com consultó sobre este tema y desde la oficina de prensa indicaron que "actualmente la Junta Directiva y la administración del club se encuentra realizando las gestiones necesarias para atender la situación y continuar con los entrenamientos de pretemporada en el menor tiempo posible".

Los Toros del Norte han tenido cambios en los últimos días, como la renuncia de Luis Carlos Chacón como presidente del club.



"La Junta Directiva continuará desempeñando sus funciones de manera regular, garantizando la continuidad de la gestión administrativa y deportiva del club, hasta la celebración de la Asamblea General Extraordinaria convocada para el próximo 23 de julio, en la que se procederá con el nombramiento del nuevo presidente y, de corresponder, de nuevos integrantes de la Junta Directiva", informó la institución el pasado 1° de julio en este comunicado de prensa.



Los norteños cuentan con aval del Comité de Licencias para iniciar el siguiente torneo.