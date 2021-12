Álvaro Saborío: "Me gustaría ser figura, pero igual me retiraré"

​El delantero Álvaro Saborío colgará los tacos tras el Clausura 2022.

Sabo afirma que a sus 39 años desea ser determinante en Los Toros del Norte, pero que no cambiará su decisión: se retirará.

"Estoy muy feliz, se me vienen muchas cosas a la cabeza, sabiendo que es mi último torneo como jugador, quiero disfrutarlo al máximo", comenta el ariete.

Tiempo atrás también sonó una posibilidad de culminar su carrera deportiva, pero afirma que en esta ocasión lo ha valorado mucho, por lo que aunque sea figura en el certamen se marchará.

"Lo he analizado mucho, por eso lo estoy diciendo tan radical ahorita, Me gusta poder ser figura y protagonista, ayudar al equipo, pero eso no cambia nada", acotó.

El ariete externó que su mayor deseo es compartir su experiencia y ponerla al servicio de los jóvenes norteños.



"Me gusta tratar de hacer lo mejor posible, ayudar a los muchachos, tratar de aconsejarlos. No es común ver jugadores de tan avanzada edad jugar fútbol, todo eso hay que valorarlo mucho. Todo llega aun fin y hay que aceptar roles. El mismo cuerpo lo dice", añadió.

Sobre el trabajo de Douglas Sequeira, Álvaro es del criterio que hay que tener paciencia, pues tiene una buena idea de juego.

Además, enfatiza que hay que darle continuidad al trabajo del cuerpo técnico para poder un mejor semestre.

Sin duda será un torneo de muchos sentimientos encontrados para Sabo.