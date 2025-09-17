Ahora sí: La Liga dormirá líder

La Liga de Óscar Ramírez dormirá líder. Alajuelense pudo traducir su dominio con una buena victoria 2-0 frente a San Carlos en el estadio Alejandro Morera Soto.

Cheichel Pérez (14') y Anthony Hernández (27') marcaron para los rojinegros.

El cuadro manudo mostró crecimiento y confianza, mientras que los Toros del Norte aún intentan poner en práctica la idea del técnico Walter Paté Centeno.

El triunfo fue justo, la Liga dominó el compromiso y el resultado pudo ser más abultado.

Pese a las lesiones que ha tenido el equipo de jugadores como Alberto Toril o Santiago Van der Putten, la Liga ya muestra un fútbol más solvente en el campo.

El Macho Ramírez y compañía dormirán líderes con 16 puntos, dos más que Cartaginés, Pérez Zeledón y Liberia.