Yosimar Arias sobre el arbitraje: "Están jugando con el arroz y los frijoles y no es justo"

El polémico penal sobre Andy Reyes y que le permitió a Saprissa ganar en el último minuto en el estadio Chorotega de Nicoya, hizo explotar a la dirigencia de Guanacasteca que no se guardó nada.

En conferencia de prensa, Yosimar Arias indicó que están cansados y catalogó que, a Randall Poveda, presidente de la Comisión de Arbitraje, le está quedando grande el puesto.

“Nosotros los equipos no tradicionales tratamos de trabajar y mejorar el estadio y un sinfín de cosas como para que venga un árbitro y nos haga esto hoy, no es justo, están jugando con el arroz y los frijoles y no es justo a Poveda le está quedando grande el puesto”, criticó fuertemente.

Además, insistió en que la jugada de penal sobre Andy Reyes nunca existió y más bien debería sancionarse al jugador por simular falta.

“Así como le quitaron los puntos a San Carlos, ojalá sancionen a Andy Reyes que engaña al árbitro. Saprissa no necesita jugadores que engañen a los árbitros, hoy nos robaron el partido”, siguió.

Arias siguió con su descargo y asegura que mandarán una carta a la Comisión de Arbitraje para que Benjamín Pineda no vuelva a estar presente en los partidos de Guanacasteca.

Lea también Deportivo Saprissa Saprissa revive en el torneo con penal en el último suspiro Los morados vencieron 2-1 en su visita a Guanacasteca con un polémico penal que los coloca a dos puntos de la zona de clasificación.

“A este señor no lo queremos más acá. Vamos a enviar una carta a la comisión… Le pido a la comisión que analice esa jugada. Obviamente no nos van a devolver los puntos porque es Saprissa. Al señor Poveda le digo que analice su puesto porque no soy solo yo quien lo dice, son varios equipos”.

También pidió que se analicen otras jugadas que a su criterio terminan favoreciendo a los equipos grandes por encima de los chicos.

“A Mariano Torres hay que perdonarle partido a partido las gritadas que siempre les pega a los árbitros, pero solo porque es Torres que juega en Saprissa lo perdonan.

“Quisiera ver que analicen esa jugada del penal, obviamente no se van a devolver los puntos por ser Saprissa. Se tira un jugador de cualquier equipo grande y penal de una”, concluyó.