Yosimar Arias espera tener en 10 días al nuevo técnico de Guanacasteca

El técnico de Guanacasteca, Yosimar Arias, se mostró contento, luego del triunfo 0-1 ante Grecia en el estadio Rafael Bolaños.

Además, Arias afirmó que tras la etapa de Horacio Esquivel en el club, ya analiza candidatos para sumir el banquillo de la ADG para la próxima temporada.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Yosimar tras el partido:

Triunfo ante Grecia: Esto es de los muchachos, cambiamos el sistema de juego, lo planeamos. Sabíamos que Grecia se iba a desesperar. Nosotros lo intentamos y al final se logró.

Nuevo técnico: Tengo dos, tres o cuatro candidatos. Es una toma de decisión, pero no ahorita, eso puede estar anunciado en unos 10 días. Vamos a trabajar fuerte por el objetivo. Voy a enfocarme en sacar los puntos necesarios para poder clasificar al torneo internacional, voy a ir a muerte por eso con los muchachos.

Están en este momento están clasificados a Copa Centroamericana: Nosotros dependemos de nosotros mismos, tenemos alegría, pero ya mañana vamos a entrenar muy fuerte. Me va a tocar a mí analizar muchas cosas con el cuerpo técnico porque vamos a enfrentar a Pérez Zeledón.

Fortalezas: Yo siempre escucho a muchas personas, muchos me felicitaron y hasta me ayudaron durante el partido. Yo siempre he sabido escuchar los buenos consejos.

Mejoras: Ya con la iluminación vamos a poder jugar de noche. El torneo pasado quedamos afuera por un gol y ahora estamos luchando por la Copa Centroamericana.