Unafut convoca a 'Media Day' con 10 clubes

La Unafut convocó a los medios de comunicación a un 'Media Day' de cara al Torneo de Apertura 2025.

En la invitación aparecen 10 clubes, aún no está Guanacasteca, club que debe realizar su proceso de licenciamiento.

Esto luego de que el Tribunal de Conflictos Deportivos (Triacode) acogiera parcialmente la medida cautelar de ADG y ahora el club pampero podrá optar por el proceso para optar por su licencia para el próximo torneo.





Leonardo Cova, gerente general de Guanacasteca, afirmó en Teletica Deportes Radio que el punto de partida ahora se basaba en llevar a cabo el proceso de licenciamiento. Además, de armar un club competitivo.

"El plan a partir de ahora es armar un equipo competitivo, tenemos pocos jugadores, no es un secreto para nadie, ahorita viene armar el equipo con gente que se quedó con nosotros, que está dispuesta a seguir peleando con nosotros y va a estar. Te mentiría si te diría un número, son poquitos, no llegamos ni a 10 jugadores", añadió.



Sobre el cuerpo técnico y si sigue o no Minor Díaz como entrenador, Cova respondió: "No te puedo decir tal cuál cómo estamos, tenemos horas para poder empezar a trabajar. No tendría una respuesta ahorita".



Cova fue enfático en que el club aún "no ha ganado una batalla porque nunca se trató de eso", pues a partir de ahora pueden optar por la licencia de cara al próximo campeonato.