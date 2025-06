Un 2025 turbulento: Así ha sido el año de Guanacasteca

A este 13 de junio, la Asociación Deportiva Guanacasteca no cuenta con licencia para competir. Un golpe más a un equipo que ha vivido un 2025 más que complicado.

Repasamos las fechas clave.

15 de enero: Por un tema de pagos de derechos de formación, el equipo anunciaba que no podía inscribir jugadores, por un bloqueo de FIFA. Para el día 20 se había levantado el castigo.



3 de febrero: Yosimar Arias es separado del equipo, dejando vacante el banquillo. Había pasado de gerente deportivo a entrenador. “Sí me arrepiento, porque me dijeron cosas que no pasaron. Me mintieron la verdad como con la contratación de jugadores. Sí me arrepiento porque debí haberme quedado como gerente deportivo. Siento, como decimos nosotros, yo me puse y me dieron”, detalló.



5 de febrero: Jorge Arias, presidente, anuncia la desvinculación de Yosimar del equipo: “Va a quedar fuera de la institución. La situación de que se le podía vincular en la parte administrativa, en este caso es negativo, no va a suceder”.

7 de febrero: Se da a conocer que la FIFA abrió un proceso de investigación por posible amaño en un partido de la Primera División de Costa Rica entre Santos y Guanacasteca.

4 de marzo: Luego de que Johan Venegas, delantero estelar del equipo, no sumara minutos en el partido contra Sporting FC, iniciaron las dudas sobre la situación del jugador.

14 de marzo: “Venía teniendo una gran temporada y como dijo Maradona una vez, me cortaron las piernas", dijo Venegas sobre su polémica.

15 de marzo: José García, técnico de Guanacasteca, le responde a Johan: “Es un equipo de fútbol, no es Venegas y 10 más”.

19 de marzo: Segundo cambio de entrenador. Sale García y llega Minor Díaz al banquillo nicoyano.

25 de marzo: Equipo confirmó haber recibido notificación de resultados y posibles sanciones por parte del Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol. La Fedefútbol anunció que el equipo, junto al Santos, habían sido notificados de la investigación de Licencias un día antes.

16 de abril: Licencias suspende a Guanacasteca por presuntas irregularidades administrativas.

23 de abril:  La ADG se apersona a la Federación para presentar una apelación y una medida cautelar.

5 de mayo: Licencias no dio curso a la medida cautelar y el recurso de revocatoria presentados por Guanacasteca y el tema pasó al Tribunal de Apelaciones. Este mismo día, según el equipo legal del club, existía una inconsistencia en la resolución; se desconoce cuál es el reglamento que aplicaron en la sanción.

3 de junio: La Unafut dio a conocer que Guanacasteca, y Santos, están suspendidos de manera provisional.

4 de junio: Yosimar habló sobre los problemas del equipo: “Más justo que se castigara a las personas que tomaron esas decisiones”.

12 de junio: Apelaciones confirmó la revocatoria de la licencia de Guanacasteca, mientras que el equipo señaló que seguirá peleando el caso.

