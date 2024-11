Técnico de Guanacasteca: “Yo quiero verme con todo el grupo en una clasificación”

El técnico de Guanacasteca, Alexander Vargas, se mostró ilusionado por la posibilidad de clasificar a semifinales luego del 2-2 ante San Carlos.

Los pamperos son segundos con 32 puntos.

Estos fueron los temas más destacados que trató Vargas en la conferencia de prensa posterior al partido:

Análisis del partido: Hicimos un gran juego, hicimos un gran análisis, San Carlos es un buen equipo, muy estructurado. En el primer tiempo lo estábamos haciendo bien, pero cayeron los goles de ellos. Lo importante es que el equipo reacciona.

Ajustes: Ajustamos ciertas cosas para que nos viéramos mejor en el segundo tiempo. Faltan cuatro finales y no podemos tirar las campanas al aire. Se rescató el juego y tuvimos una acción clara para marcar el gol del triunfo.

Esfuerzo: Tal vez no sale uno del todo contento, pero se hizo buen esfuerzo para rescatar un empate.

Mentalidad: Cuando sale todo esto de adjudicar los puntos, yo el tema no lo toqué, se habló al otro día y fue algo muy rápido. Nosotros tenemos cuatro finales y el equipo está luchando. Los entrenamientos de nosotros son con mucha alegría y todo mundo está contento. No podemos tirar las campanas al aire y abajo de nosotros hay un grupo importante que nos quiere dar cacería. Yo me quiero ver con todo el grupo en una clasificación, pero no puedo ver cosas, tengo que respetar a nuestro siguiente rival que es Puntarenas.