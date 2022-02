Técnico de Guanacasteca trabaja de madrugada para intentar mantener a su equipo en Primera

El técnico de Guanacasteca salió muy satisfecho luego del triunfo de su equipo 1-2 ante Herediano en el Colleya Fonseca.

En la conferencia de prensa tras el juego, Fallas reveló que trabaja de madrugada, pues es en el momento en el que se siente "más lúcido".





"En el fútbol a veces se está arriba y en otras abajo. Mis compañeros de cuerpo técnico me vacilan porque de repente yo les mando ideas a las 2 a. m., 3 a. m. o 4 a. m. porque es la hora en la que estoy más lúcido. Yo no me preocupo por la renovación, lo hago por el trabajo", comentó Fallas.