Técnico de Guanacasteca le responde a Johan: “Es un equipo de fútbol, no es Venegas y 10 más”

La gran pregunta en Guanacasteca es por qué Johan Venegas no juega y ni siquiera es convocado a los partidos.

Luego de la derrota ante Santos (1-0) se le hizo la pregunta al estratega español José García y tiró uno que otro dardo y hasta utilizó la ironía.

Y agregó: “No pasa nada, es un chaval que entrena bien. Es amigo de sus compañeros, no tiene ningún problema. Con Venegas no tengo ningún problema. Tengo un mes aquí, me hice cargo del equipo, estamos acoplando un nuevo modelo de juego, entonces somos un equipo de fútbol, no es Venegas y 10 jugadores más. Es un equipo que debe adaptarse, yo tomo la decisión de quiénes son los mejores de ser convocados”.