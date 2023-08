“Te quieren echar”: la denuncia de Horacio Esquivel sobre los árbitros

Y agregó: “No estoy justificando el no haber ganado por eso, pero entonces uno no puede decir nada de los réferis porque no puede ser. Nos lo están diciendo antes”.

“Hay que tener cuidado con los réferis porque antes del juego el señor Salazar me dijo que trate de controlarse porque mandaste a entrenar a los árbitros la semana pasada y trate de controlarse porque te quieren echar, me lo dijo el señor Salazar”, denunció Esquivel.

Sobre el desarrollo del juego, el timonel pampero indicó que no le agrada el desarrollo ofensivo de su equipo.



“Nosotros fuimos los que fallamos, no aprovechamos el hombre más, en ofensiva fuimos inoperantes, a la postre eso me tiene preocupado porque no estamos anotando. Tuvimos para ganar”, concluyó.