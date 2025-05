¿Qué sigue para Guanacasteca en su lucha por recuperar su licencia?

Guanacasteca recibió otra mala noticia en su búsqueda por recuperar su licencia para la Primera División, pero los nicoyanos siguen en pie de lucha.

Pero, ¿cuál es el siguiente paso para el equipo de la ADG?

Según Mariano Jiménez, uno de los representantes legales del equipo, ahora todo quedará en manos del Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) quienes decidirán si acogen o no la apelación.

“Lo que sigue es esperar la resolución del Tribunal de Apelaciones de la Fedefútbol, no podemos agregar más pruebas, pues, ya el periodo caducó.

“Desde el punto de vista de ADG es esperar esta resolución y nuestra esperanza está centrada en que nuestro tribunal tome la decisión pertinente, hay tres abogados ahí, no como licencias, y a partir de ahí entramos en la fase de evaluación para que buscar que nos resuelvan tanto a nivel nacional como internacional, alguien completamente imparcial tome una decisión”, explicó el abogado.

El Tribunal de Apelaciones no tiene un plazo establecido para dar su veredicto.

​¿Se podría anular el campeonato?

La pregunta surgió durante la conferencia de prensa de este lunes del equipo Guanacasteco.

La respuesta fue contundente por parte de la ADG.

“Ese aspecto no ha sido valorado, esperamos que la justicia deportiva impere y prevalezca. Decretar el torneo nulo no nos corresponde, ni determinar qué vaya a suceder, pero me sorprende que haya equipos que están peleando clasificación, que tenían que jugar contra la ADG que ganaron los puntos y hubo otros dos perjudicados”, añadió la parte legal.