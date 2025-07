¿Qué pasa con los futbolistas que se han marchado de Guanacasteca? Gerente del club responde

El Tribunal de Conflictos Deportivos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Triacode) acogió parcialmente la medida cautelar de Guanacasteca y ahora podrá optar por el proceso de licenciamiento para el próximo torneo.



Tras la resolución del Triacode sobre la medida cautelar, el gerente general de Guanacasteca, Leonardo Cova, atendió una amplia entrevista en el programa de Teletica Deportes Radio.

La gran pregunta ahora este viernes es: ¿Qué pasa con los futbolistas que se han marchado de Guanacasteca?

"Lo hacen una parte humana, todos lo hubiéramos hecho, salieron a buscar oportunidades de trabajo y nosotros siempre le deseamos el bien. Desde que esto pasó les dijimos que tenían toda la oportunidad de irse. Hay jugadores que se quedaron con nosotros y me dijeron: 'Leo, hasta donde esto llegue'. Ellos van a formar la base del equipo de la ADG", comentó Cova.

Además, el administrativo pampero afirmó que a partir de ahora el objetivo es armar un club competitivo.

"El plan a partir de ahora es armar un equipo competitivo, tenemos pocos jugadores, no es un secreto para nadie, ahorita viene armar el equipo con gente que se quedó con nosotros, que está dispuesta a seguir peleando con nosotros y va a estar. Te mentiría si te diría un número, son poquitos, no llegamos ni a 10 jugadores", añadió.

Sobre el cuerpo técnico y si sigue o no Minor Díaz como entrenador, Cova respondió: "No te puedo decir tal cuál cómo estamos, tenemos horas para poder empezar a trabajar. No tendría una respuesta ahorita, Minor (Díaz) siempre ha dicho que quiere seguir en el barco".

Cova fue enfático en que el club aún "no ha ganado una batalla porque nunca se trató de eso", pues a partir de ahora pueden optar por la licencia de cara al próximo campeonato.