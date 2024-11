Presidente de Guanacasteca: "Queda evidenciado el circo que es la Unafut"

El presidente de Guanacasteca, Jorge Arias, no se guardó nada y envió un mensaje contundente, luego de que el Consejo Director de Unafut fallara a favor de Santos y le quitara a la los pamperos tres puntos en la mesa.

Arias conversó con Teletica Deportes Radio y mostró su descontento total con dicha resolución.

"No llevaremos esto a ninguna otra instancia, lo que queda evidenciado aquí es el circo que es la Unafut, el Consejo Director y toda la parte de la Unafut, esto es un circo, no hay otra palabra para describir el vacilón que se tienen", comentó Arias.

Desde la óptica de Arias, "el que causa el caos al inicio es la Unafut al no advertir al Santos de una alineación indebida".

"Santos comete el error y así lo indica la resolución y Unafut no lo advierte, no subsanan nada y al final el Comité de Competición viene, saca una sanción según el reglamento, tanto así que cuando Santos apela y Competición ratifica. Ahora el Consejo Director se saca bajo la manga esta resolución, deja mucho que desear las acciones y todo lo que se hace en el torneo nacional porque se ensucia el torneo, se ensucia todo desde Unafut, todo nace de ellos y al final es el que ensucia el fútbol nacional", añadió.

Por último, Arias externó que "gracias a Dios vienen cambios grandes en Unafut en los próximos meses para ver si acaso esto camina lo mejor posible".

Unafut

Por su parte, Unafut indicó este miércoles que el Consejo Director decidió regresarle al Santos los puntos que había perdido en la mesa ante Guanacasteca, pese a que en la cancha los guapileños habían ganado 4-0.



"El Consejo Director, en pleno ejercicio de sus atribuciones, tomó la decisión de declarar la nulidad absoluta de la sanción impuesta a la Asociación Deportiva Santos, debido a que los reclamos no fueron presentados en los plazos de ley y no se siguió el debido proceso", informó la Unafut en un comunicado de prensa.



Y agrega: "El Consejo Director realizó una revisión exhaustiva de todo lo sucedido en cada etapa del proceso. A partir de este análisis, reconoció que, aunque hubo un posible incumplimiento en los requisitos de inscripción de un integrante del cuerpo técnico de Santos, dicho error era subsanable y no fue advertido dentro del plazo reglamentario, por lo que los resultados en cancha reportados por los informes arbitrales son los oficiales".



Por lo anterior, la Unafut destacó cómo quedaban los marcadores de los partidos del Santos de las jornadas 15, 16 y 17:



Jornada 15:

Municipal Pérez Zeledón 3-1 AD Santos: 3 puntos asignados a Pérez Zeledón.



Jornada 16:

AD Santos 4-0 AD Guanacasteca: 3 puntos asignados a AD Santos.



Jornada 17:

Puntarenas FC 1-0 AD Santos: 3 puntos asignados a Puntarenas FC.