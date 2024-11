¿Por qué los puntos pasaron a pelearse en la mesa en el torneo?

Tremenda polémica se ha armado en los escritorios de Santos, Guanacasteca y la Unafut. En Teletica.com hacemos un recuento de los hechos para explicarles por qué puntos van y vienen en la mesa en el Apertura en este partido entre los guapileños y guanacastecos.

Lo primero es que el juego se realizó en el Ebal Rodríguez y quedó 4-0 a favor de los guapileños.

En ese partido, Guanacasteca denunció una posible alineación indebida en el Santos, por la incorporación de Sandro Alfaro como asistente técnico y no se había desinscrito de su antiguo club, San Carlos FC de la Liga de Ascenso.

La ADG envió la documentación y el Comité de Competición resolvió darle los tres puntos en la mesa a los pamperos.

Sin embargo, los santistas apelaron esa decisión de Copetición y elevaron el tema al Consejo Director de Unafut, que este miércoles decidió echar marcha atrás al acuerdo de Competición y darle los tres puntos al Santos.

"El Consejo Director, en pleno ejercicio de sus atribuciones, tomó la decisión de declarar la nulidad absoluta de la sanción impuesta a la Asociación Deportiva Santos, debido a que los reclamos no fueron presentados en los plazos de ley y no se siguió el debido proceso", informó la Unafut en un comunicado de prensa.



Y agrega: "El Consejo Director realizó una revisión exhaustiva de todo lo sucedido en cada etapa del proceso. A partir de este análisis, reconoció que, aunque hubo un posible incumplimiento en los requisitos de inscripción de un integrante del cuerpo técnico de Santos, dicho error era subsanable y no fue advertido dentro del plazo reglamentario, por lo que los resultados en cancha reportados por los informes arbitrales son los oficiales".