Luis Fernando Fallas sorprendido tras ser despedido de Guanacasteca

El técnico Luis Fernando Fallas se mostró sorprendido con su despido de Guanacasteca.

El club anunció este domingo el cese de funciones de Fallas, pero el estratega promocionó jóvenes en el club como Joseph Bolaños, Brandon Aguilera y Anthony Contreras. Además, le sacó a Jicaral una ventaja de ocho puntos en la lucha por la permanencia en la Primera División.

"Me dijeron que por los malos resultados, que habíamos perdido puntos en casa. El rendimiento no es tan malo, es un 43% y el equipo venía jugando buen fútbol, había promoción de jugadores que estaban en la Selección Nacional y no yendo solo a microciclos sino a aportar", comentó Fallas a Teletica.com.

Y agregó: "Honestamente no lo esperaba, jugábamos con la mejor versión de la Liga que me ha tocado afrontar, un equipo muy agresivo y nos pasó por encima, nosotros no supimos reaccionar".