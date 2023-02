Las polémicas declaraciones de Horacio Esquivel sobre Henry Duarte

El técnico de Guanacasteca, Horacio Esquivel, aprovechó la conferencia de prensa tras el 1-1 ante Puntarenas para referirse a Henry Duarte, gerente deportivo de los porteños.

"Es gente muy agradecida (afición del Puerto), yo los aprecio bastante porque valoran lo que se hizo, no por ahí su gerente deportivo que llegó acá al estadio y se dejó decir que este equipo tiene que irse a segunda. Creo que tiene que ser muy respetuoso, porque Henry come también rosquillas y arroz de maíz, él es cédula 5… está bien que defienda sus intereses, pero no ataque donde vive porque es de esta zona", dijo Esquivel. Y agregó: "Es un señor que tira la piedra y esconde la mano, hay que quitarle la máscara porque es un señor mentiroso y eso no se hace. Estoy de acuerdo, defienda el equipo que le está dando de comer, pero no dé discursos peyorativos que están tirándole a su rival”.

Eso sí, Esquivel dejó entrever que sus diferencias con Duarte vienen de tiempo atrás.

"Cuando me contrataron acá (en Guanacasteca), él llamó y dijo que no me contrataran. Por favor, si él tiene su plato de comida, que deje que los demás lo tengan. Tiene que ser respetuoso y duele porque supuestamente es guanacasteco”, añadió.



Además, por si fuera poco, el estratega arremetió con el trabajo de los árbitros, luego de que saliera expulsado en el estadio Chorotega de Nicoya.

"A los árbitros hay que mandarlos a un curso de relaciones humanas, ellos llegan con un ímpetu a hablarle a uno y no es apropiado. No me voy a referir a lo que hagan o no dentro de la cancha, pero por favor sean más educados cuando se van a referir a una persona", concluyó.



Duarte aclaró lo sucedido.

Este medio le consultó a Duarte sobre las declaraciones del entrenador de los pamperos y afirmó que "qué pena que Horacio ande prestando atención a comentarios que en ningún momento han salido de mi boca".

El administrativo porteño aseguró que "en ningún momento ha habido algún comentario sobre la ADG y cómo estaba jugando. Cuando fui entrevistado dije que iba a ser un partido sumamente difícil, que había que hacer un buen partido para sacar un partido o un empate. En ningún momento me he referido mal a la ADG y mucho menos pretendo que el equipo salga de la Primera División".

Con respecto a las declaraciones que Esquivel hizo sobre que Duarte habría llamado a Guanacasteca antes de que le dieran el puesto, el chuchequero aclaró la situación.

"Simplemente, cuando se me preguntó dije que era una persona que tenía bastantes dificultades al tratarse con él, que era una persona difícil, nada más, no he hecho comentarios sobre su trabajo porque todos trabajamos de diferentes maneras, en ningún momento me referí a él como una persona que no haga bien las cosas. Su carácter es difícil y eso no es ninguna mentira", concluyó.

Nota del periodista: Información actualizada a las 9:27 p. m. con la versión de Henry Duarte, gerente deportivo de Puntarenas FC.