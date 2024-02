Horacio Esquivel: “Por favor, señor Horacio, haga algo con los árbitros”

La labor de David Gómez como árbitro del encuentro entre Herediano y Guanacasteca, generó la furia de los nicoyanos, luego de que el gol del triunfo cayera al 90+13’ tras un penal, aunque esta no fue la única jugada para el análisis.

Como era de esperarse, Horacio Esquivel, timonel de los guanacastecos explotó contra el arbitraje. Aseguró no saber si hubo penal o no, pero que no se puede añadir tanto tiempo.