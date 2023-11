Horacio Esquivel: "Demostramos que con poco se puede hacer mucho"

Análisis del partido: Creo que hicimos un buen juego, luchamos hasta el final, nos superaron por una llegada. No voy hacer injusto, fue un buen partido. No hemos tenido la dicha de que el gol entre. Tenemos tres juegos de no anotar, pero tampoco nos anotaban. Cuando vine a este equipo peleábamos otra cosa, los números me dicen que yo puedo entrar.

¿Ha mejorado el arbitraje con la llegada de Horacio Elizondo?: Yo de los árbitros no voy a decir nada. No sé, hágale esa pregunta a don Horacio Elizondo. Yo entendí que me estaba equivocando, no tengo que opinar, he estado muy ocupado para hacer las cosas bien. Ese equipo no me toca a mí.