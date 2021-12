Guanacasteca se frota las manos para tener a Brandon Aguilera

Por: Daniel Jiménez

La Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG) desea tener en sus filas al joven Brandon Aguilera, quien no ha tenido regularidad en Liga Deportiva Alajuelense.

Yosimar Arias, gerente deportivo pampero, comenzó las labores para llevarse el préstamo del futbolista de 18 años.

"Yo a Brandon he tenido que verlo mucho, me ha tocado enfrentarlo con el alto rendimiento de nuestro equipo, es un jugadorazo. Sé que Santos lo quería, Cartago también, no sé si Guadalupe. No es tan fácil esto por muchas cosas como la distancia porque tendría que venir a vivir aquí", comentó Arias.

Por su parte, Luis Fernando Fallas, técnico del equipo, ve con buenos ojos la posibilidad de tener en sus filas al mediocampista.

​"Ahorita se dicen muchos nombres y queda tiempo. Claro que nos gustaría. Yo creo que sería importante para que el muchacho tenga minutos por la calidad de jugadores que es", citó Fallas.

En la ADG informamos que los jugadores Luis Diego Sequeira y José David Martínez dejan de formar parte de nuestra institución.



Agradecemos su valioso aporte y les deseamos muchos éxitos en sus carreras deportivas. ⚽❤️💚#SomosADG#LaFuriaDeLaPampa pic.twitter.com/593ogi01cW — Asociación Deportiva Guanacasteca (@ADG_1973) December 8, 2021

Jorge Arias, presidente de la ADG, confesó que "quisiéramos que llegara", aunque "aún no tenemos nada cerrado, sí es una opción".

Aguilera ha disputado 478 minutos en 12 presentaciones en el primer equipo de Alajuelense. Además, ha tenido participación en el equipo de alto rendimiento manudo que disputa la final ante Pérez Zeledón.

Brandon debutó en el 2018 en la máxima categoría con Carmelita, club que lo formó en el Complejo Wílmer López.