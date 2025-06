Guanacasteca planea llevar su caso por licencia a sede judicial

Quien fuera gerente deportivo de Guanacasteca, Yosimar Arias, habló sobre lo que sucede con el equipo y el Santos de Guápiles, y las sanciones que se han dado a los clubes.

“Más justo que se castigara a las personas que tomaron esas decisiones y separarlas del futbol de una vez por todas porque en el fútbol hay personas que son nefastas”, explicó sobre la suspensión de licencia que pesa sobre los equipos por problemas administrativos.

En entrevista con Teletica Radio, Arias no escondió su amor por la ADG y que le desea lo mejor a la institución.

“Le aseguro que me daría mucha alegría que le devolvieran la licencia al equipo. Que puedan competir de nuevo, que hagan las cosas bien. No me interesa nombrar personas, sobre quien es el culpable, porque yo la verdad estoy con el corazón tranquilo y todo lo que hice me da paz. Les deseo lo mejor”, detalló.