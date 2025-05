Guanacasteca insiste en que Comité de Licencias cometió un grave error en su castigo

Guanacasteca recibió este lunes otro revés en su lucha por quedarse en la Primera División, luego de que se les revocará su licencia por parte del Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

Licencias anunció que no dio curso a la medida cautelar y el recurso de revocatoria presentados por la ADG, por lo que ahora será el Tribunal de Apelaciones el que resuelva.

Ante esto, el club pampero realizó una conferencia de prensa este mismo lunes donde insisten que Comité de Licencias cometió un grave error en su castigo.

Según el equipo legal del club conformado por Mariano Jiménez, Melvin Arias y Diana Delgado, la inconsistencia es que se desconoce cuál es el reglamento que aplicaron en la sanción, pues fueron a buscar en el Registro Nacional y aparece totalmente distinto al que actual e incluso al que aparece en la web de la federación.

“Cuando llego al Registro Nacional me llevo la sorpresa de que el reglamento que están evocando no está inscrito ante el Registro Público para que adquiera eficacia.

“Eso me llamó la atención, entré a la página web y me llevó otra sorpresa, el reglamento de licencias no es el mismo que está depositado en el Registro Nacional que es del 2022-2023, el que tienen en la página es otro. Ahí surgen las dudas, pues el actual reglamento no cumple con todos los registros para ser aplicable al no estar depositado”, indicó el abogado Jiménez.