Gerente general de ADG: "El contrato filtrado no existió pues nunca se llevó a cabo"

El gerente general de Guanacasteca, el mexicano Leonardo Cova, salió al paso del supuesto cambio de administración que provocó que ya no puedan participar más en la Primera División luego de revocarse su licencia.

Guanacasteca dio una conferencia de prensa este lunes donde aseguraron que “vinieron a dar la cara” ante el impedimento de poder participar en la máxima categoría.

“Venimos a dar la cara por esta situación, venimos a aclarar punto a punto porque se nos quitan la licencia, pero para dar la cara a toda la gente de Guanacaste. Lo que hemos vivido es muy perjudicial para la ADG”, expresó Cova.

​El punto más importante fue que salió a desmentir un supuesto contrato filtrado a la prensa en el que reflejaba un cambio en su administración, lo que provocó la suspensión de su licencia.

“El contrato que salió filtrado no fue una investigación ardua como quisieron darlo a entender, pero sí fue una filtración de una única persona que le está haciendo daño a muchas personas, nunca existió y nunca se llevó a cabo, pues nos dimos cuenta que no queríamos nada con esas personas, ni siquiera está firmado, no tiene legitimidad, sin validez alguna”, indicó.