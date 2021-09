Daniel Aguirre vive un sueño al debutar con 15 años en Guanacasteca

El joven atacante, Derek Daniel Aguirre, asegura que vive un sueño luego de lograr debutar con el equipo de sus amores, la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG).



Con 15 años, el ariete se pudo estrenar en los nueve minutos finales del triunfo ante Herediano y este domingo volvió a entrar en la convocatoria para el duelo ante Jicaral.



“Es un logro más en mi carrera, siempre tuve la esperanza de debutar a temprana edad y gracias a Dios el profe Fallas tuvo confianza en mí”, indicó el nicoyano en entrevista al canal FUTV.



Según Aguirre, las emociones las pudo canalizar de muy buena manera ya que viene trabajando para conseguir un objetivo familiar.



“Mi familia está demasiado contenta. Mi papá tuvo la oportunidad en sus años, pero nunca pudo (jugar en Primera División), entonces él se alegra por lo que estoy haciendo yo”, señaló.



Algo curioso que el propio futbolista destaca es que llegó a las filas de la ADG para jugar como portero.



“En el 2017-2018 se me da la oportunidad de venir a Guanacasteca como portero, pero el técnico me había visto jugando en los colectivos con la U-13 y me cambió”, expresó



El joven describe el Chorotega de Nicoya como su casa y forma parte de los nuevos talentos de la provincia.



“Hay mucho talento, pero hay que atreverse a ponerlos. Es una edad espectacular para darle minutos porque todas las falencias que tiene se pueden corregir en un año y medio o dos años, entonces cuando cumpla 18 vas a tener un jugador con muchos partidos en Primera División”, destacó el gerente deportivo, Josimar Arias.