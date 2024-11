Alexander Vargas deja en el aire su continuidad con Guanacasteca

Luego de caer la noche de este lunes en casa de Santa Ana, Guanacasteca se despide de la posibilidad de clasificar a segunda fase.

El técnico Alexander Vargas destacó “el pundonor y la garra” de sus pupilos, al tiempo de que sembró dudas sobre su continuidad.

El entrenador llegó a Nicoya y tomó a un equipo que peleaba en la parte baja de la tabla y lo llevó a luchar al otro lado de la clasificación.

“Este equipo, con muchas adversidades, con muchos problemas, y se los dije en el camerino, que estoy orgulloso de ellos. Nos hicieron crecer y destaco lo que lograron”, aseguró, pero también aceptó que “tenemos que analizar lo que viene”.

Vargas agradece que el equipo le “abrió las puertas para seguir esta carrera”, pero no da seguridad de seguir en el Chorotega.

“Tengo que analizar bien las cosas, porque hay situaciones que no me gustaban y lo dije. Bien pude marcharme, pero el grupo humano, jugadores y cuerpo técnico, me hicieron quedarme, pero yo tengo que darme a respetar”, aseveró.