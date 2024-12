¿A Herediano? Alexander Vargas no seguirá como técnico de Guanacasteca

El técnico Alexander Vargas anunció que no seguirá al frente de Guanacasteca.

Adiós a Guanacasteca: Dios me puso en un lugar donde crecí, aprendí, conocí a grandes jugadores. Tuve un cuerpo técnico que siempre me acuerpó. Yosimar Arias, gerente deportivo, también fue muy profesional.

Último partido: Vamos a ver, el futuro Dios lo tiene en sus manos. Es el último partido con Guanacasteca. Me voy triste porque estos muchachos me dieron oportunidades. Yo también tengo retos profesionales por cumplir. Vamos a ver qué pasa en el futuro.

Oportunidades: Son oportunidades que a uno se le abren. Estoy dolido porque me voy, yo también tengo retos y los voy a asumir. Ahora Dios tiene algo para mí también y lo vamos a aprovechar.

Jugadores: Primero no me he despedido de los jugadores como debe ser. Necesito agradecerles a ellos.

Herediano: En su momento, cuando ya tenga la firma estampada, veremos qué refuerzos.