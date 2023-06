VQ: La marca de ropa nacional que lució Dua Lipa

“En realidad, fue una gran sorpresa todo, hasta el día que se publicaron los stories (octubre del año pasado) me di cuenta, porque la estilista me los mandó. Cuando yo le di las piezas a Laura no le dije ningún nombre específico, le dije: ‘mirá, te dejo esto’. Y habían pasado meses.

"Quedé demasiado impresionada cuando lo vi, no lo podía creer, me hizo sentir bastante orgullosa de la marca. Dua Lipa es un icono mundial de moda y también, soy muy fan de ella y de su estilo personal”, comentó la vecina de Santa Ana.