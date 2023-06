Stickers, cerámica y alfombras: creatividad de emprendimientos nacionales no tiene límites

“Sentí algo muy loco al tener contacto con el material, el barro es algo muy intuitivo y relajante, algo así como una forma de meditar. Y sentir eso en contraste a los años que llevaba trabajando solo frente a una compu, fue superrefrescante. Me dieron muchas ganas de aprender y crear más. Seguí experimentando por mi cuenta y desde ahí no he parado. A los pocos meses nació mi marca Marina Barro, que es como un juego de palabras con mi nombre, Mari Navarro. Y ahí poco a poco he ido creciendo, ahora tengo un taller que me gusta mucho, donde hago produzco mi línea de productos”, acotó la vecina de San Ramón de Tres Ríos.