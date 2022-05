Artistas califican como “un éxito” su participación en la Comic Con

Por Juan Manuel Quirós Cavallini | 10 de mayo de 2022, 14:30 PM

El fin de semana se llevó a cabo la primera edición de la Comic Con Costa Rica, donde miles de fanáticos asistieron a conocer a los intérpretes de películas favoritas; sin embargo, también se hicieron presentes varios artistas costarricenses para exponer sus obras.​

Algunos de ellos fueron Melisa Murillo, Julio Zúñiga y Marta Vives, quienes decidieron aventurarse a participar, por primera vez, en un evento de esta magnitud. Según ellos mismos, fue una experiencia totalmente favorable.

“Ha sido un éxito ver cómo las personas reflejan las pasiones en los dibujos y la cara de felicidad que ponen cuando ven un diseño, cuando pueden solicitar lo que quieren y personalizarlo les encanta.

“Es la primera vez que asisto, pero quedé impactada, recuperé completamente el gasto de materiales, la entrada y el transporte; tuve ganancia y para la próxima tengo que traer más productos”, comentó Murillo.

Foto: Juan Manuel Quirós.

Además, recalcó que en el primer día de exposición vendió todo lo que llevaba, por lo que, una vez que se retiró, tuvo que ponerse a crear más pinturas para tener qué exponer y vender el domingo.

“Ayer (primer día de la Comic Con Costa Rica 2022) me quedé sin nada, tuve que llegar a pintar como loca para poder tener (qué exponer y vender). Imagínese que, incluso, las personas del staff apartaban cuadros y no habían habilitado todavía las entradas”, concluyó la joven emprendedora.

Murillo trabaja normalmente en acrílico sobre lienzo y, en ocasiones, en pedidos especiales digitalmente. Si usted desea contactarse con esta joven para adquirir sus productos, puede hacerlo al número 8521-2084 o a la página de Instagram @arteastral_cr.

Por su parte, Julio Zúñiga, diseñador gráfico que complementa su carrera con su facilidad para crear, expuso no solo sus retratos, sino que también sus cómics originales al público.

“La gente se ha acercado y ha habido una buena respuesta, yo ofrezco lo que son retratos digitales y promocionando mis cómics de Tukad y Tico-Mae, que son aventuras humorísticas y una historieta sobre un superhéroe tico que lidia con problemas y enemigos costarricenses desde una forma cómica y con acción a la vez”, comentó el artista.

Zúñiga ofrece la creación de retratos digitales basándose en una fotografía del cliente; posteriormente, se dedica a desarrollar su arte y hace llegar el producto final a los clientes por medio de las plataformas digitales.

Si quiere contactar con este joven, puede hacerlo por medio de la página en Instagram @juliostarcomics.

Foto: Juan Manuel Quirós.

Por último, este medio habló con Marta Vives, oriunda de Barcelona y quien hace cuatro años vive en Costa Rica. Esta ilustradora disfrutó del ambiente del evento y puso su arte a disposición de todos los interesados.

“La verdad me ha ido sorprendentemente bien, la gente me ha comprado bastante mi arte original y me ha sorprendido (…) Me han pedido hacer dibujos pequeños, pero también pedidos para hacer en casa, que con más tiempo puedo hacer arte digital más completo”, expresó la española.

Esta artista, que ha estado en convenciones en España, Londres y otras partes del mundo, comparó esta Comic Con con las mejores convenciones en las que ha estado.

“Aquí en Costa Rica, tengo que ser sincera, me cuesta un poco el tema de la cultura, eso es lo que pensaba antes de venir aquí (Comic Con) porque estoy viendo que el tema de cómic, lo que es más pop, aquí está mucho más aceptado que otro tipo de arte.

"En España y en Londres, por ejemplo, tenemos una convención gigantesca y ahí es parecido a aquí, yo sinceramente por lo que he ido viendo en otros países me sorprende lo grande que se está convirtiendo esta convención, y es el primer año”, concluyó la artista.

Para adquirir sus piezas de arte o hacer encargos, puede escribirle a la página en Instagram @vischora, o al correo [email protected]