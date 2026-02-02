Ariel Robles: “El Frente Amplio es la tercera fuerza política de Costa Rica”

El candidato del Frente Amplio, Ariel Robles, dio un discurso luego de los resultados en los que su partido finalizó en la tercera posición en la carrera por la Presidencia de la República.

Robles se dirigió a sus simpatizantes y agradeció el apoyo brindado durante la campaña ﻿(ver video adjunto).﻿

Ariel comenzó indicándole al gobierno entrante de Laura Fernández que "de aquí no se va nadie. Yo estoy claro que aquí, de aquí no me voy, no se vayan ustedes, no lloren ustedes, no se sientan tristes, porque cuando uno defiende una idea en las urnas, la defiende con más fuerza en la calle".

Desde la óptica del aspirante a la Presidencia, “mientras exista Frente Amplio en la vida política de Costa Rica va a existir democracia”.

Además, Robles dijo que con los resultados obtenidos, que rondan el 3.53% para presidente y alrededor de siete diputados, confirman que “el Frente Amplio es la tercera fuerza política de Costa Rica gracias a ustedes y a todo el esfuerzo que realizaron”.

También, el actual diputado en el periodo (2022-2026) destacó el grupo de legisladores que estará en los próximos cuatro años.

“Estarán compañeros y compañeras que van a levantar la voz ante cualquier injusticia, que no van a tener miedo y que nunca van a traicionar un solo principio en los que hemos confiado, el Frente Amplio hizo la tarea, y ahí hay un grupo de compañeros y compañeras que nunca va a traicionar, va a ir un grupo que nos va a saber llevar a la siguiente etapa, al siguiente puerto, al siguiente momento político”, concluyó.