¿Qué significan Nakama y Mugiwara? Las canciones virales de One Piece que se volvieron tendencia

One Piece continúa siendo una de las series más populares del mundo del manga y el animé. Dos canciones inspiradas en la historia han alcanzado gran viralidad en redes sociales.

En ellas aparecen dos palabras japonesas que se repiten constantemente: Nakama y Mugiwara. Para aclarar su significado, Teletica.com consultó a la Embajada de Japón en Costa Rica.

El término Nakama (仲間) se traduce como camarada, compañero, amigo cercano o socio de trabajo. Por su parte, Mugiwara (麦わら) significa “sombrero de paja”.

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En el contexto de One Piece, Mugiwara se utiliza para referirse a la tripulación de Monkey D. Luffy, cuyo apodo es “Sombrero de Paja”. Así, los Mugiwara son la tripulación, y cada uno de ellos es considerado un Nakama, es decir, parte de una familia elegida.

Un dato curioso es que las canciones que se han viralizado —Somos mugiwaras y Nadie toca al capitán— no forman parte oficial del animé. Fueron creadas por fans, como el caso de The Ghost Writer, autor de El himno de los sombreros de paja.

Además, influencers musicales como Miki Martz han realizado covers que han potenciado aún más su difusión en redes sociales.

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Símbolo de protesta

One Piece también se ha usado como símbolo de protesta, especialmente por la Generación Z, principalmente porque su narrativa centra la lucha contra gobiernos corruptos, dictadores y la opresión.

La bandera pirata de Luffy (Jolly Roger) representa libertad, la ruptura de cadenas y resistencia ante el abuso de poder, convirtiéndose en un código compartido de rebeldía.



En Indonesia, miles de personas marcharon el año pasado elevando banderas de "One Piece", el gobierno reaccionó con represión, lo que más bien encendió más la fuerza de los manifestantes, quienes se incrementaron en masa.

Esto causó una "reacción en cadena" y el movimiento avanzó a otros países, se extendió a Nepal por la prohibición que impuso el gobierno a las redes sociales. Las manifestaciones causaron la renuncia del primer ministro.

Filipinas, Serbia, Kenia, Marruecos, Madagascar y en América Perú y Paraguay replicaron la marcha de los "mugiwaras" con banderas de One Piece.



